Sinemardin 12. Uluslararası Mardin Film Festivali

SineMardin Uluslararası Mardin Film Festivali, 2 Kasım'da perdelerini açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Mardin Film Ofisi tarafından düzenlenen 12. SineMardin'in açılış filmi, Türkiye'nin 2019 Oscar adayı "Ahlat Ağacı" filmi olacak.

2-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek SineMardin, 20 uzun metraj, 16 kısa kısa filmlik seçkisini iki ayrı salonda sunacak. Mardin AVM Cinemaximum salonlarında gerçekleşecek festivalde gösterilecek filmler arasında 2018 yılının bol ödüllü filmlerinin yanı sıra bu yılın en iyi çıkış yapan filmleri yer alıyor.

Tolga Karaçelik'in Kelebekler, Mahmut Fazıl Coşkun'un Anons, Abdurrahman Öner'in Aydede, Tayfun Pirselimoğlu'nun Yol Kenarı, Vuslat Saraçoğlu'nun Borç, Mehmet Güreli'nin Dört Köşeli Üçgen, Ender Özkahraman'ın Zor Bir Karar, Ercan Kesal'ın Fındıktan Sonra, Aydın Ketenağ'ın Adem'in Eli, Bedran Güzel'in Sezen Sokakta filmleri ulusal seçkiyi oluştururken uluslararası seçkide Nadine Labaki'nin Capernaum, Jafar Panahi'nin Üç Yüz, Pawel Pawlikowski'nin Soğuk Savaş, Hirokazu Koreeda'nın Bir Aile İşi, Kent Scott'un Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu, Ziad Doueiri'nin Hakaret, Matteo Garrone'nin Dogman ve Lee Chang-Dong'un Şüphe filmleri yer alıyor.

Çocuk bölümünde ise Jack London'ın aynı adlı eserinden Alexandre Espigares tarafından uyarlanan Beyaz Diş animasyon filmi gösterilecek.

Atölye programı ise yapımcı Zeynep Atakan tarafından yürütülecek. Yapım Atölyesiyle genç sinemacılar, yazarlar ve sinemaseverler film yapım süreciyle ilgili iki günlük atölye programına katılma imkanı bulacaklar.

SineMardin kapsamındaki tüm gösterim ve atölye programları her yıl olduğu gibi ücretsiz olarak Mardin'li sinemaseverlerle buluşacak.