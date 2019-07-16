Sinemanın yıldızları İzmir'de Kültürpark'ta buluşuyor

Türkiye'nin ilk ve tek vizyon gişe filmleri festivali olan Uluslararası İzmir Film Festivali'nde yurt içinden ve yurt dışından oy yağmuru geliyor.

Noter gözetiminde yapılan halk oylamasında dünyanın dört bir tarafından Türk film yıldızlarına ve filmlerine oy yağıyor. İnternet üzerinden yapılan online oylamada dünyanın dört bir tarafından oy kullanılmasına devam ediliyor.

Türk filmlerinin ve dizilerinin ülkemiz kadar yurt dışında da merakla izlenmesi Uluslararası İzmir Film Festivali'ne dünyanın dört bir tarafından ilgi duyulması ve oy gelmesini sağladı.

3 MİLYON OY AŞILDI

Geçtiğimiz yıl yapılan festivalde yapılan oylamada 103 ülkeden 1 milyon 512 bin oy kullanılmasının mutluluk verdiğini söyleyen ASİTEM/ Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Muammer SARIKAYA, "Oylamada son iki haftaya girilirken 3 Milyon oy barajı aşıldı. Uluslararası İzmir Film Festivali'nin kısa zamanda dünyanın dört bir tarafından ilgi ile takip edilmeye başlanması hem İzmir hem de Türkiye'nin tanıtımı için mutluluk verici" dedi.

YILDIZLARIN BÜYÜK REKABETİ

İzmir Film Festivali'nde 2018 yılında vizyona girerek gişede yarışan filmler bu sefer İzmir Film Festivalinde Altın Artemis Heykelini almak için yarışıyor.

Müslüm Filmi 12 dalda, Arif v 216 11 dalda, Bizim için şampiyon ve Deliler: Fatih'in Fedaileri 9 dalda, Hürkuş: Göklerdeki Kahraman 8 dalda, Ahlat Ağacı, Ölümlü Dünya ve Hedefim Sensin filmleri 7 dalda aday gösterildi.

Sinemaseverler tarafından büyük ilgi gören oylamada Türkiye'nin en ünlü isimleri kıyasıya bir rekabet halinde görülüyor.

Halkın yanında Sinema ve dizi sektör temsilcileri tarafından büyük merakla beklenen oylamada Türkiye'nin en iyi oyuncuları, yönetmenleri ve senaristleri başta olmak üzere 18 dalda ödüller sahipleri ile buluşacak.

KÜLTÜRPARK'TA YILDIZLAR GEÇİDİ

İzmir'in kalbi Kültürpark'ta hem film gösterimleri hem de ödül töreninin yapılacağını belirten Asitem Başkanı Muammer SARIKAYA, " Ödül töreninde Türk Sinemasının yıldızlarını İzmirliler buluşturacağız. Kırımızı halı geçidinde ve ödül töreninde İzmirliler yarışmacı oyuncular, yönetmenler ve yapımcıları görme fırsatı bulacaklar. Tüm İzmirli sinemaseverleri festivalimize ve ödül törenine bekliyoruz" diye konuştu.

"ALTIN ARTEMİS ÖDÜLÜ" VERİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kazananlara "Altın Artemis Ödülü" verileceğini belirten festival düzenleyicisi ASİTEM (Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği ) yönetim kurulu başkanı Muammer Sarıkaya,"Kültür Ve Turizm Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılan İzmir Film Festivali kısa sürede Türkiye'nin en önemli festivalleri arasına girmiştir. Gişe filmleri ve Vizyon filmlerinin ödüllendirildiği ilk ve tek film festivali olmamızdan dolayı da sinema sektörü ayrı bir önem veriyor. Oylamanın halk tarafından yapılması ise sektör tarafından ayrı bir ilgi görmesini sağladı" dedi.

Kaynak: Bültenler