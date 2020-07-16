Sinemanın sorunları masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinemanın sorunları masaya yatırıldı

Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" kapsamında "Film Dağıtım ve Salon Sorunları" oturumu gerçekleştirildi.

Sinemanın sorunları masaya yatırıldı
16.07.2020 21:13 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:16

Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" kapsamında "Film Dağıtım ve Salon Sorunları" oturumu gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl online yapılan oturumların ikincisinde, sektör sorunlarının yanı sıra sinemacıların birbirine desteği, sinema salonlarına yapılan devlet desteği ve sinemaseverlerin tedbirler doğrultusunda çekinmeden salonlarda film izlemesinin üzerinde duruldu.

Derneğin YouTube kanalından canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü üstlenen yönetmen Reis Çelik, sinemanın tek başına yapılan bir sanat olmadığını söyledi.

Film yaparken setlerde birçok alanda çalışanların yer aldığını aktaran Çelik, tamamlanan filmlerin de salon bulma sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Oturumda konuşan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Bakanlığın filmlerin yanı sıra salonları da desteklemeye başladığını ifade etti.

"Sektördeki şeffaflık konusunda oldukça faydalı bir sistem"

Yavuzkanat, Bakanlık tarafından desteklenen bağımsız filmleri göstermek isteyen ancak işletme giderleri açısından sıkıntı yaşayan sinema salonlarına destek olmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni sinema kanununa 'Yerli Film Gösterim Desteği' adı altında bir destek türü ekledik. Esasında bu yılın ilk kurulunda destekleme kurulumuz tarafından 10 işletmeye destek kararını aldık ancak mart ayında ülkemizde de başlayan pandemi sebebiyle bu desteği yürürlüğe alamadık. Bu önemli bir destekti. İkinci bir husus, geçtiğimiz yıl yine kanundan sonra sinema salonlarımızda gerçekleştirilen bilet satış bilgilerini Bakanlığımıza eş zamanlı olarak iletebilmelerini sağlayacak bir sistemi hayata geçirmiştik. Bu bilgileri eş zamanlı olarak hem yapımcılara hem dağıtımcılara açıyoruz. Sektördeki şeffaflığın sağlanması konusunda oldukça faydalı bir sistem oldu. Bu yılki seyirci sayısının artmasını canıgönülden istiyorduk ama salgın sebebiyle maalesef bu olmadı."

Salon işletmecileriyle belli dönemlerde görüştüklerini anlatan Yavuzkanat, "Bizim destek verme mekanizmamız açık. Gelen başvurular üzerine kurulların değerlenmesi sonucunda desteklerimizi iletiyoruz. Bu destekleri zaten salgın dönemi dahil hiç durdurmadık. Salgının başladığı dönemde ilk kurulumuzu yapmıştık, daha sonra diğer kurullarımızı tamamladık. Geçtiğimiz ay belgesel desteklerini de verdik." diye konuştu.

Sinema işletmecisi İrfan Demirkol da dünyada sinema salonlarının çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Her ne kadar salonlar 1 Temmuz itibarıyla açılmış olsa da durum iyi gözükmüyor. Çünkü film üretimi durdu. 2021'e kadar yeni filmle karşılaşmak çok zor. ABD'de de vizyon tarihleri sürekli erteleniyor. Bir belirsizlik var, kimse bu konuda net bir şey söylemiyor. Sinema salonlarının bu kadar uzun süreli kapalı kalması insanların ayağını bu salonlardan kesecek bir durum. Dijitale kayma söz konusu. Çok karanlık bir dönem." ifadelerini kullandı.

"Elini taşın altına koyacak sinemacılar lazım"

Demirkol, sinema izleyicisinde bir an önce normale dönülmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçerik yok ama sinemalar açılabilir. Korunaklı, yüzde 100 temiz hava alan, kapısı sokağa açılan pek çok şehirde bağımsız sinema da var. Sinema salonlarının bir an önce açılması gerekiyor. Bu iş yapımcı, dağıtımcı, salon sahibi üçgeniyle yürüyor. Sinemaların kapanma döneminde hazır filmler hemen dijital platformlara verildi. Ben bu konuda çok tepki gösterdim. Bu filmler dijital platformlara satılmamalı, festivaller dijitalleşmemeliydi. Bir noktada elini taşın altına koyacak sinemacılar lazım burada. Yapımcı filmini erteleyerek bir şey kazanamaz. Sinemanın en iyi olduğu dönemde kaymağını yiyip filme ihtiyaç duyulan dönemde yapmamak iyi olmaz. Zarar da edeceğiz kar da edeceğiz. Sinema her zaman kar edilen bir sektör değil."

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç ise 2 bin 400 civarında ticari sinema salonu bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinema salonları açıldı ama orada iki problemle karşı karşıyayız. Birincisi içerik sıkıntısı ama içerik olmadığı için mi salonlar az açılıyor, salonlar az açıldığı için mi içerik olmuyor? Hangisi diğerini tetikliyor biraz tartışmalı bir konu. Sinemacıların salon açmada çekingen davranmasındaki diğer durum da temmuz ağustosun ters sezon olması. Aslında ülkenin normalleşmesine katkıda bulunmak istedik ama sinemacılar geçen yıl da büyük sorunlar yaşadı. Bu yıl tam yaralarımızı sararken salgın çıktı. O yüzden bu dönemi finanse edecek çok gücümüz yok."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit...
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Erkan Akçay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Defne Samyeli Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Darbe Şehit 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Sinemanın sorunları masaya yatırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 21:22:23. #1.15#
title