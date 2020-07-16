Sinemanın sorunları masaya yatırıldı Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" kapsamında "Film Dağıtım ve Salon Sorunları" oturumu gerçekleştirildi.

Film Yönetmenleri Derneği (FİLMYÖN) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Film Yapım-Yönetim Dijital Akademisi" kapsamında "Film Dağıtım ve Salon Sorunları" oturumu gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl online yapılan oturumların ikincisinde, sektör sorunlarının yanı sıra sinemacıların birbirine desteği, sinema salonlarına yapılan devlet desteği ve sinemaseverlerin tedbirler doğrultusunda çekinmeden salonlarda film izlemesinin üzerinde duruldu.

Derneğin YouTube kanalından canlı yayınlanan oturumun moderatörlüğünü üstlenen yönetmen Reis Çelik, sinemanın tek başına yapılan bir sanat olmadığını söyledi.

Film yaparken setlerde birçok alanda çalışanların yer aldığını aktaran Çelik, tamamlanan filmlerin de salon bulma sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Oturumda konuşan Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat, Bakanlığın filmlerin yanı sıra salonları da desteklemeye başladığını ifade etti.

"Sektördeki şeffaflık konusunda oldukça faydalı bir sistem"

Yavuzkanat, Bakanlık tarafından desteklenen bağımsız filmleri göstermek isteyen ancak işletme giderleri açısından sıkıntı yaşayan sinema salonlarına destek olmaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni sinema kanununa 'Yerli Film Gösterim Desteği' adı altında bir destek türü ekledik. Esasında bu yılın ilk kurulunda destekleme kurulumuz tarafından 10 işletmeye destek kararını aldık ancak mart ayında ülkemizde de başlayan pandemi sebebiyle bu desteği yürürlüğe alamadık. Bu önemli bir destekti. İkinci bir husus, geçtiğimiz yıl yine kanundan sonra sinema salonlarımızda gerçekleştirilen bilet satış bilgilerini Bakanlığımıza eş zamanlı olarak iletebilmelerini sağlayacak bir sistemi hayata geçirmiştik. Bu bilgileri eş zamanlı olarak hem yapımcılara hem dağıtımcılara açıyoruz. Sektördeki şeffaflığın sağlanması konusunda oldukça faydalı bir sistem oldu. Bu yılki seyirci sayısının artmasını canıgönülden istiyorduk ama salgın sebebiyle maalesef bu olmadı."

Salon işletmecileriyle belli dönemlerde görüştüklerini anlatan Yavuzkanat, "Bizim destek verme mekanizmamız açık. Gelen başvurular üzerine kurulların değerlenmesi sonucunda desteklerimizi iletiyoruz. Bu destekleri zaten salgın dönemi dahil hiç durdurmadık. Salgının başladığı dönemde ilk kurulumuzu yapmıştık, daha sonra diğer kurullarımızı tamamladık. Geçtiğimiz ay belgesel desteklerini de verdik." diye konuştu.

Sinema işletmecisi İrfan Demirkol da dünyada sinema salonlarının çok zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Her ne kadar salonlar 1 Temmuz itibarıyla açılmış olsa da durum iyi gözükmüyor. Çünkü film üretimi durdu. 2021'e kadar yeni filmle karşılaşmak çok zor. ABD'de de vizyon tarihleri sürekli erteleniyor. Bir belirsizlik var, kimse bu konuda net bir şey söylemiyor. Sinema salonlarının bu kadar uzun süreli kapalı kalması insanların ayağını bu salonlardan kesecek bir durum. Dijitale kayma söz konusu. Çok karanlık bir dönem." ifadelerini kullandı.

"Elini taşın altına koyacak sinemacılar lazım"

Demirkol, sinema izleyicisinde bir an önce normale dönülmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçerik yok ama sinemalar açılabilir. Korunaklı, yüzde 100 temiz hava alan, kapısı sokağa açılan pek çok şehirde bağımsız sinema da var. Sinema salonlarının bir an önce açılması gerekiyor. Bu iş yapımcı, dağıtımcı, salon sahibi üçgeniyle yürüyor. Sinemaların kapanma döneminde hazır filmler hemen dijital platformlara verildi. Ben bu konuda çok tepki gösterdim. Bu filmler dijital platformlara satılmamalı, festivaller dijitalleşmemeliydi. Bir noktada elini taşın altına koyacak sinemacılar lazım burada. Yapımcı filmini erteleyerek bir şey kazanamaz. Sinemanın en iyi olduğu dönemde kaymağını yiyip filme ihtiyaç duyulan dönemde yapmamak iyi olmaz. Zarar da edeceğiz kar da edeceğiz. Sinema her zaman kar edilen bir sektör değil."

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç ise 2 bin 400 civarında ticari sinema salonu bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinema salonları açıldı ama orada iki problemle karşı karşıyayız. Birincisi içerik sıkıntısı ama içerik olmadığı için mi salonlar az açılıyor, salonlar az açıldığı için mi içerik olmuyor? Hangisi diğerini tetikliyor biraz tartışmalı bir konu. Sinemacıların salon açmada çekingen davranmasındaki diğer durum da temmuz ağustosun ters sezon olması. Aslında ülkenin normalleşmesine katkıda bulunmak istedik ama sinemacılar geçen yıl da büyük sorunlar yaşadı. Bu yıl tam yaralarımızı sararken salgın çıktı. O yüzden bu dönemi finanse edecek çok gücümüz yok."

Kaynak: AA