Sinemamızdan en yeni filmler

02.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:05

İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.