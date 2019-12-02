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Sinemamızdan en yeni filmler

İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

02.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:05
Sinemamızdan en yeni filmler

Sinema'nın sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği Biz de Varız! programı ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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