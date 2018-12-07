Sinemalı Düğünler" Belgeseli Gösterime Girdi

Kilis'te, 1960-1980 yıllarında yapılan ancak televizyonların yaygınlaşmasıyla unutulan "sinemalı düğünler" geleneğini anlatan belgeselin gösterimi gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrencileri tarafından çekilen ve açık hava sinemalarında vizyondaki bir Türk filminin izlenmesinin ardından yapılan düğünlerin anlatıldığı belgesel, 3 yıllık çalışmadan sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.

Kilis Valisi Recep Soytürk, gösterimin ardından yaptığı konuşmada, böyle bir kültürü duyduğunda önce tuhaf geldiğini ancak belgeseli seyrettiğinde mutlu olduğunu ve çalışmadan keyif aldığını söyledi.

Uygulanan yöntemin zekice olduğunu anlatan Soytürk, "Bir taraftan sinema seyrediyorsun bir taraftan bu işi çok ucuza getiriyorsun. Başka hiçbir yerde olmayan sadece bizde olan ve bu bizde olanı ortaya çıkarıp tüm Türkiye'ye duyuracak bir proje." dedi.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de toplumsal hafızanın çocuklara aktarılmasının ve bu tarz projelerin desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, şunları belirtti:

"1960'tan sonra tarıma sanayinin girmesiyle köyden kente göç selini önleyemedik. Sel her şeyde olduğu gibi kültürümüzü, tarihi bilgimizi ve geleneklerimizi önüne kattı götürdü. Dolayısıyla kültürel değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu projeyi bir başlangıç olarak görüyor emeği ve desteği geçen herkesin önünde saygıyla eğiliyorum."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, belgesel projesini, şehrin hafızasının ortaya çıkarılmasında önemli bir vasıta olarak gördüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından belgeselin yapımında emeği geçenlere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.