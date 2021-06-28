Sinemalar ne zaman açılacak? Sinemalar açılacak mı? Tiyatrolar ve Sinemalar ne zaman açılacak?

1 Temmuz'dan itibaren yasakların kalkacak olmasıyla birlikte Türkiye normal günlerine yavaş yavaş geri dönüyor. Daha önce kademeli normalleşme sürecinde bazı iş yerleri için yavaş yavaş yasakların kalktığı gözlemlenirken, sinema salonları ve tiyatrolar bu yasaklardan muaf değildi. Bu bağlamda 1 Temmuz'dan itibaren İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle göre sinema ve tiyatro salonlarının açılıp, açılmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Sinemalar ne zaman açılacak?

Türkiye'nin koronavirüs pandemisine karşı mücadelesi tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda. 1 Temmuz'dan itibaren yasakların büyük bir kısmı kalkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında sinema ve tiyatro salonlarının açılıp açılmayacağı oldu. Sinema ve tiyatro salonlarının açılıp açılmayacağı ile ilgili bilgiler ve İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede sinema ve tiyatro salonlarının yer aldığı resmi bilgiler haberimizde.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında girilen kademeli normalleşme süreçlerinde sinema salonları bulaş riskine karşı kapalı kalması şeklinde karar verilmişti. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılama oranının artması sonucu yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sinema salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren açılmasına karar verildi. Maske ve mesafe zorunluluğu geçerli olacağı sinema salonları kapasitesinin yarısı ile hizmet verecek.

İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede;

2.2­ Sekto¨ru¨n talebi dogˆrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Pers¸embe gu¨nu¨nden itibaren faaliyet go¨stereceklerdir.

TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Tıpkı sinemalar gibi kademeli normalleşme sürecinde kapalı olan Tiyatro salonları da 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor.1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçecek Özel ve devlet tiyatroları salonlarında maske ve mesafe zorunluluğu geçerli olacak. Kişiler arası mesafe kuralı gereği salon kapasitesinin yarısı ile hizmet verilecek.