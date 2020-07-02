Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme kapsamında açıldı.

Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası
02.07.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:35

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kapatılan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme kapsamında açıldı. İsfanbul Tema Park'tan yapılan yazılı açıklamada, açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilette yüzde 60 indirim sağlanacağı duyuruldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine mart ayında ara veren sinema salonları yeniden açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla 81 ilin kültür ve turizm müdürlüğüne, genelge gönderildi. Sinema salonlarında alınan yeni tedbirler maddeler halinde sıralandı. İsfanbul Tema Park da açılışa özel kampanyalarını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek açılışa özel kampanya çerçevesinde online bilet alan misafirler yüzde 60 oranındaki indirimden faydalanabilecek.

Açıklamada, İsfanbul Tema Park'ın geçtiğimiz günlerde kapılarını açtığı hatırlatılarak, "İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi de başladı. İsfanbul Tema Park'ın 5D Little Dolphin ve 4D Journey To The West salonlarında, 7'den 70'e tüm sinema severleri unutamayacakları maceralar bekliyor. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul Tema Park'ta sinema keyfi de kaldığı yerden devam ediyor. Aldığı uluslararası standartlardaki önlemlerle bünyesindeki 2 sinema salonun kapılarını açan İsfanbul Tema Park, ister çocuk isterse yetişkin olsun, her yaş grubundan misafirlerine unutamayacakları bir sinema deneyimi sunuyor" ifadelerine yer verildi

"SAĞLIK İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

İsfanbul Tema Park içindeki sinema salonlarında da misafirlerin sağlıklarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alındığı anlatılarak, "Salonlara giriş ve çıkışlarında el dezenfektanları misafirlere sunulurken, sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymaları için, yerlere gerekli işaretler konumlandırıldı. Sinema içerisinde aile bireyleri kendileri için ayrılan 4'lü koltuklara otururken, yan ve arka 4'lü koltuklar ise boş bırakılıyor. 5D ve 4D sinema salonlarında kullanılan gözlükler tek gün kullanılıyor. Sinema salonlarının içine maskesiz misafir alınmazken, görevli personel de siperlik ve maske ile hizmet veriyor" açıklamasına yer verildi.

"SIKI TUTUNUN, UZAYA GİDİYORUZ"

İsfanbul Tema Park içindeki sinema ünitelerinde yer alan etkinlikler ise şu şekilde sıralandı:

"İzleyenleri, rengarenk güzellikleri ve gizemli su altı canlılarıyla büyüleyen, okyanus yaşamının sürprizleriyle kendine hayran bırakan 5D Little Dolphin'de Küçük Yunus Stella'yı bekleyen maceralara ortak olacaksınız. Aynı zamanda engelli dostu da olan 5D Little Dolphin'deki eşsiz su altı serüvenleri ile heyecan ve eğlence dolu unutamayacağınız zamanlar sizi bekliyor. İsfanbul Tema Park içindeki sinema ünitelerinde macera sadece su altı ile sınırlı değil. Uzay yolculuğuna hazırsanız, Maymunlar Gezegeni'ne tehlikelerle dolu bir yolculuk bekliyor. 4D Journey to the West, uçan motosiklete binmeyi ve fantastik bir deneyim yaşamayı isteyenler için harika bir seçenek. Journey to the West ile 4D uzay yolculuğu hiç bitmesin isteyeceksiniz."


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı Haber
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu
Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Buse Varol İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor İrfan Buz Okan Buruk Bülent Uygun Ivan Obradovic Hikmet Karaman
Daha Fazla Temmuz Ankara Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Sinemalar açıldı; online bilette yüzde 60 indirim kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 15:37:51. #1.14#
title