Sinemalar açıldı mı? Sinemalar ne zaman açılacak? Mart ayında sinemalar açılıyor mu?

Pandemi nedeniyle kısıtlama tedbirleri kapsamına alınan sinemalar hakkında araştırmalar yapılıyor. Sinemalar hakkında Mart ayında sinemalar açılıyor mu, sinemalar ne zaman açılacak ve sinemalar açıldı mı gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Sinemalar hakkında alınan kısıtlama kararı ile uzun süredir sinemalar yasak vardı. Sinemalar ne zaman açılacak konusuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Son yapılan Bakanlar Kurulu sonrası gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Peki, büyük bir merakla beklenen sinemalar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

SİNEMALAR AÇILDI MI?

17 Şubat akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla şu ifadeleri kullandı.

Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane sahibi ve çalışan esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.