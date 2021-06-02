Sinemalar açıldı mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kapalı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının durumu merak edildi. Peki, Sinemalar açıldı mı? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında alınan normalleşme kararları merak konusu oldu. En çok merak edilen konulardan biri de sinemalar açıldı mı konusu oldu. Peki, Sinemalar açıldı mı?

SİNEMALAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan detaylarda; Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.'' sözlerine yer verilmişti.