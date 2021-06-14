Sinemalar açık mı? Sinema salonları ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerin arasına sinemaların kapatılması da yer alıyor. Sinemalar açık mı, kapalı mı? Sinemalar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları da bu kapsamda merak ediliyor.

Sinemalar açık mı? sorusunun yanıtı koronavirüs döneminde en çok araştırılan konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ederken sinema salonlarının ne zaman açılacağı merak ediliyor. 1 Haziran itibari ile bazı kısıtlamaların kalkması sinemalar açık mı, kapalı mı sorusunu gündeme getirdi.

SİNEMALAR AÇIK MI?

Sinemalar koronavirüs tedbirlerinden dolayı kapalı.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.