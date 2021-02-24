Sinemalar açık mı? 2021 Sinema salonları açık mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme gibi sinemalar da kapatılmıştı. Sinemalar açık mı? Sorusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverler "Sinemalar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını merak ederken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımladı. Sinemalar açık mı? Sinema salonları açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme gibi sinemalar da kapatılmıştı. Sinemalar açık mı? Sorusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Sinemaseverler "Sinemalar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını merak ederken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımladı. Sinemalar açık mı? 2021 Sinema salonları açık mı? İşte detaylar haberimizde...

SİNEMALAR AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Genelgede, gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.