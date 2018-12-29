Sinemada keyifler kaçtı: İşletmeci ile yapımcı karşı karşıya
Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?
Salon işletmecilerinin kendilerine haksızlık yaptığını düşünen film yapımcıları 5 yıldır gelirlerinin artmamasından şikayetçi. Peki yapımcılar Türkiye'nin en büyük işletmecisini boykot edecek mi? Vatandaşın mısır-kola olmadan tek bilet alma hakkı var mı? Sinema kanunu ile neler değişecek?
Kaynak: Dunya.com