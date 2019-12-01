Sinemacılar Erciyes'te buluştu

01.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:25

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen Altın Çınar Kayseri Film Festivali için Kayseri'ye gelen sinema dünyasının duayen isimlerine festivalin son gününde Erciyes Kayak Merkezi'nde teşekkür yemeği verildi. Organizasyonda ayrıca festivale katkı sağlayan kişilere plaket takdim edildi.



Talas Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Anadolu Sinemacılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl yedincisi düzenlenen Ulusal Altın Çınar Kayseri Film Festivali sinema dünyasından bir çok önemli ismi sinema severlerle buluşturdu. Talas Belediyesi tarafından festivalin son gününde festival için şehre gelen konuklara teşekkür yemeği verildi.



"GÜZELLİK YAŞATTINIZ"



Organizasyonda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, festivalin Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandığına dikkat çekerek hem alaylı hem de mektepli olarak sinema sanatını daha ileri noktaya taşıma çabalarını takdir ettiğini ifade etti. Film festivalleri gibi etkinliklerin, genç kuşaklara azim ve heves verdiğinin altını çizen Başkan Yalçın, usta sinemacılara bu tür etkinliklere ilgi göstererek gençleri teşvik ettikleri için teşekkür etti. Kemal Burkay'ın şiirinden alıntı yaparak sözlerinde devam eden Başkan Mustafa Yalçın şunları söyledi: "Kemal Burkay'ın bir dörtlüğü vardır, 'Belki Şehre Bir Film Gelir, Bir Güzel Orman Olur Yazılarda iklim değişir Akdeniz olur, gülümse' demişti. Hakikaten sizde bu vesileyle şehrimize bir Akdeniz iklimi getirmiş oldunuz, üç gün doya doya şehrimize bir güzellik yaşattınız.



"SİNEMA YAŞAMA TUTULMUŞ BİR AYNADIR"



Sinemanın ve filmlerin hayatın birer parçası olduğunu belirten Mustafa Yalçın, sinemanın aynı zamanda yaşama tutulmuş bir ayna olduğunu ve insanı insana anlatan en önemli araç olduğunu vurguladı. Filmlerde kendi yaşamından parçalar izlediği ve izler bulduğunu ifade eden Başkan Yalçın, "Açılışımızı kapı filmiyle yaptık. 'Kapı' ne olabilir ki diye düşündüm, başladım seyretmeye dedim ki bu beni anlatıyor. Oradaki Yakup Amca ahşap oymacılığı yapıyor, buradaki Yakup Amca da taş oymacılığı yapıyor. Buradaki Yakup Amca ile oradaki Yakup Amca arasında hiçbir gönül farkı yok. Sinemada da bu özellik var. Toplumdaki hoşgörü özelliğini bir arada tutması lazım" dedi.



Kayseri'nin köklü bir film geçmiş olduğuna da değinen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şunları söyledi: "Bu film festivalinin burada yapılmasının çok farklı bir anlamı var. Çünkü Kayseri ticaret ve sanayi kenti olarak anılır ama aslında Kayseri, film geleneği olan bir il. Susuz Yaz filminin bir sahnesini Kayseri'de çekmişlerdi hatırlıyorum. Yine bizim çocukluğumuzda hizmet veren birçok sinema vardı. Bizim insanımız sinemayı seviyor. Talas Belediyesi olarak yaz ayları boyunca Ali Dağı'nın eteklerinde bulunan Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda Yeşilçam gösterimleri yaptık. Halkın yoğun ilgisi vardı; soğuk oldu geldiler, yağmur yağdı geldiler. Neredeyse kar yağacak halen daha talep var. Buraya kadar gelmek, size büyük zahmet oldu çok teşekkür ediyorum. Bu gençlerin emeklerine değer verdiniz, gençlerin elinden tuttunuz, teşekkür ediyorum."



"BAŞARILI FESTİVAL"



Organizasyonda söz alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Soner Yılmaz: "Talas Belediyesi'nin himayesinde yedincisi düzenlenen bu festivalin başarılı olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"TÜRKİYE'DE İLK VE TEK"



Daha sonra söz alan Festival Danışmanı Burçak Evren, festivalin iki özelliği olduğundan söz ederek şöyle dedi, "Bu festivalimizin iki önemli özelliği var. Belki de dünyada benzeri olmayan bir özelliği. Birincisi, bu kentin üniversitesinden mezun olup, bu kente armağan eden gençler tarafından yapılmış olmasıdır. Bunun bir örneği dünyada yok. İkinci özelliği ise yine Türkiye'de yapılan ulusal düzeyde festivallerin tümü özel idareler ve büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır. Bu festival ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından yapılıp da ulusal festivaller sıralamasında ilk 6'ya giren bir festivaldir. Bu nedenle buradan Talas Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA