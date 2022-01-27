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Sinema - Yıldızlarda Kayar

AA - Güncel

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek.

Yönetmen koltuğuna Günay Günaydın'ın oturduğu "Yıldızlar da Kayar" adlı film, komediseverleri sinema salonlarına davet ediyor.

Cem Kılıç, Ceyda Olguner, Cezmi Baskın, Hakan Burak Bozdoğan ve Müge Coşkun'un rol aldığı yapım, altı ay bir köyde yaşamak zorunda kalan popstarın, başından geçenleri konu ediyor.

Enis Özkan ile Murat Çiçek'in yapımcısı olduğu filmin çekimleri İstanbul ile Çorum Osmancık İnal Köyü'nde gerçekleştirildi.

Sinema - Yıldızlarda Kayar

Sinema - Yıldızlarda Kayar

Sinema - Yıldızlarda Kayar

AA - Güncel

Yönetmen, Sinema, Film, Güncel, Haber

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