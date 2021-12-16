SİNEMA - Yarım Kalan Hayat

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek. Michael Uppendahl tarafından sinema perdesine taşınacak olan "Yarım Kalan Hayat", her alanda hayatının baharını yaşamakta olan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor.

Dram türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston ve Michael Weston rol aldı.