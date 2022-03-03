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Sinema - Yaramaz Çocuklar

AA - Güncel
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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 4 film vizyona girecek.

Ahmet Necdet Çupur'un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrolünde Zeynep Çupur, Mahmut Çupur ve Nezahat Çupur ile oynadığı "Yaramaz Çocuklar", Başka Sinema dağıtımıyla bu hafta vizyondaki yerini alacak.

Belgesel türündeki film, 20 yıl önce kardeşleriyle benzer bir süreç geçirmiş ve eğitimine devam edebilmek için memleketinden ayrılmış olan bir adamın, kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına almasını anlatıyor.

Sinema - Yaramaz Çocuklar

Sinema - Yaramaz Çocuklar

Sinema - Yaramaz Çocuklar

AA - Güncel

Yönetmen, Türkiye, Sinema, Film, Güncel, Haberler

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