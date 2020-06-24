Sinema ve Tiyatrolarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Açıklandı
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Sinema ve Tiyatrolarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sinemalar ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor. Peki sinema ve tiyatrolarda hangi önlemler alınacak? Sağlık Bakanlığı, sinema ve tiyatrolarda alınacak koronavirüs önlemleri hakkında açıklama yaptı.

Sinema ve Tiyatrolarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Açıklandı
24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:01

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan sinemalar ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor. Peki sinema ve tiyatrolarda hangi önlemler alınacak? Sağlık Bakanlığı, sinema ve tiyatrolarda alınacak koronavirüs önlemleri hakkında açıklama yaptı. İşte sinema ve tiyatrolarda alınacak koronavirüs önlemleri.

Sinema ve Tiyatrolarda Hangi Önlemler Alınacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi. Rehberde sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde biletleme işlemlerinin çevrimiçi ortamda yapılacağı, salon kapasitesinin yüzde 60'ı aşmayacağı, salon klimalarının çalıştırılmayacağı bilgisine yer verildi.

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilecek, içeride de takılması sürdürülecek. 2 yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanacak. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60'ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacak.

Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturularak, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulacak. Girişlerde ve içeride el antiseptiği bulundurulacak. Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca çevrimiçi ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenecek.

Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak.

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

23 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 190.165 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.001'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 893, toplam entübe hasta sayısının ise 362 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 162.848 olarak açıklandı.

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xQqKtmwSFo

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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