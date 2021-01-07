Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

Covid- 19 salgını nedeniyle başlayan pandemi sürecinde Türkiye'de salgını önlemek amacıyla yeni kararlar almıştı. Bu kararlar arasında kafeler, alkollü alanlar, düğün salonları, sinema ve tiyatroların geçici bir süreliğine kapanması önlemini almıştı. Sinema ve tiyatroları ne zaman açılacak? sorusu ise merak konusu.

Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan kültür sanat alanında sinema salonları, gösteri salonları ve tiyatro salonları kapatılmak zorunda kalmıştı. Halkın bir araya gelmesini önlemeyi sağlayan tedbirler kapsamında tüm dünya 'yeni normalleşme' sürecine hazırlanıyor. Peki, buna göre sinema ve tiyatroların ne zaman açılacak sorusunun yanıtı genelgeyle açıklandı.

SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ilin kaymakamlığına ek genelge yolladı. Kültür ve TurizmBakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucuna göre, salgın ile mücadelede alınan tedbirlerin devam etmesi kararı alındı. Kararda, 31 Aralık'ta faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının 1 Mart tarihine kadar aranın uzatılması kararı alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelde gereğince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddelerine göre 'İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları' uygulanacak. Ek genelgede alınan kararlara uymayanlar hakkında 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem başlatılarak, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci madde kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılacağını belirtmektedir.

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COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.