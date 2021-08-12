Sinema - Uzun Aşkın Kısası

Uzun Aşkın Kısası Hayatında sürekli bir şeyleri erteleyen biri olan Teddy'nin evlendikten sonraki gün uyandığında yaşadığı şaşkınlık verici hikayesini konu ediniyor.

Uzun Aşkın Kısası

Hayatında sürekli bir şeyleri erteleyen biri olan Teddy'nin evlendikten sonraki gün uyandığında yaşadığı şaşkınlık verici hikayesini konu ediniyor. Zamanda atlamalar yaşayan Teddy yaşamındaki bu değişikliğe karşın kaybettiği zamanı geri almak ve hayatının aşkını kaybetmemek için çok çaba sarf edecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı