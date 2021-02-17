Sinema tiyatro salonları açıldı mı? Yasaklar sona erdi mi? Pandemi yasakları ne zaman sona erecek?
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Sinema tiyatro salonları açıldı mı? Yasaklar sona erdi mi? Pandemi yasakları ne zaman sona erecek?

17.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:19
Sinema tiyatro salonları açıldı mı? Yasaklar sona erdi mi? Pandemi yasakları ne zaman sona erecek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal hayatta geniş çaplı kısıtlamalara gidilmişti. Vatandaşlar yasakların ne zaman biteceğini merak ederken Sinema tiyatro salonları açıldı mı? Yasaklar sona erdi mi? Pandemi yasakları ne zaman sona erecek gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

Hafta sonu ve hafta içi yasakları ile sosyal hayata kısıtlama getiren pandemi, ekonomik hayatta da geniş çaplı kısıtlamalara neden oldu. Peki, Sinema tiyatro salonları açıldı mı? Yasaklar sona erdi mi? Pandemi yasakları ne zaman sona erecek?

SİNEMA TİYATRO SALONLARI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklamasında bu akşamki kabine toplantısını işaret ederek "Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla ilgili aldığımız kararları millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız" dedi.

Sinema tiyatro salonları ne zaman açılacağı ve yapılan değişiklikler kabine toplantı sonunda açıklanacak. Güncel bilgiler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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