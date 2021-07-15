Sinema - "Spirit Özgür Ruh"
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Sinema - "Spirit Özgür Ruh"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Spirit Özgür Ruh"

Elaine Bogan ve Ennio Torresan'un yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Spirit Özgür Ruh", annesinin memleketi olan küçük bir sınır kasabasından gelen cesur akrobat binicisi Lucky'nin, kendisi gibi özgür ruhlu olan yabani at Spirit'le tanışmasından sonra yaşananları anlatıyor.

Sinema - 'Spirit Özgür Ruh'
Sinema - 'Spirit Özgür Ruh'
Sinema - 'Spirit Özgür Ruh'
Sinema - 'Spirit Özgür Ruh'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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