Sinema - "Spiral: Testere Devam Ediyor"
"Spiral: Testere Devam Ediyor" Haftanın tek korku türündeki "Spiral: Testere Devam Ediyor" adlı filmin başrollerini Chris Rock ve Samuel L. Jackson paylaşıyor.
"Spiral: Testere Devam Ediyor"
Haftanın tek korku türündeki "Spiral: Testere Devam Ediyor" adlı filmin başrollerini Chris Rock ve Samuel L. Jackson paylaşıyor.
Darren Lynn Bousman'in yönettiği yapım, kurbanlarını oyunbaz tuzakların içerisinde bulmacalar çözmeye zorlayan Jigsaw'unkine benzer cinayetlerin, bu kez polis teşkilatı üyelerini hedef aldığı bir öyküyü odağına alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı