Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
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Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Marvel Comics karakteri Shang-Chi'yi temel alan "Shang-Chi ve On Halka Efsanesi", kişisel geçmişinde büyük yer tutan The Ten Rings örgütü ve onun lideri The Mandarin ile karşı karşıya gelen dövüş sanatlarında usta Shang-Chi'nin hikayesini anlatıyor.

Marvel Studios imzalı filmde Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai ve Awkwafina oynuyor.

Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi
Sinema - Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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