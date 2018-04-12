Sinema - Sessiz Bir Yer

- Filmin fragmanı "Sessiz Bir Yer"

İSTANBUL - Modern bir korku-gerilim hikayesi olan "Sessiz Bir Yer", avını sesle bulan gizemli yaratıkların, dört kişilik bir ailenin hayatını tehdit etmeye başlayınca bu ailenin yaşamlarını sessiz şekilde sürdürmek zorunda kalışlarını konu alıyor.

John Krasinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe ve Millicent Simmonds oynuyor.