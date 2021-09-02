Sinema - Sekiz
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Sinema - Sekiz

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Haftanın yerli yapımları arasındaki Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı "Sekiz", suç ve gizem türünde filmseverlerin beğenisine sunuluyor.

Film, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediniyor.

Sinema - Sekiz
Sinema - Sekiz
Sinema - Sekiz
Sinema - Sekiz

Kaynak: Anadolu Ajansı

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