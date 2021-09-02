Sinema - Sekiz

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli olmak üzere 9 film vizyona girecek.

Haftanın yerli yapımları arasındaki Buğra Kekik'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu kaleme aldığı "Sekiz", suç ve gizem türünde filmseverlerin beğenisine sunuluyor.

Film, yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan bir kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını konu ediniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı