Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı - Haberler
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Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

ANKARA (İHA) - Dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz, memleketi Samsun'da ailesiyle birlikte geçirdiği kazada babasıyla birlikte hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarıyusuf mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dizi ve sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz'in içinde bulunduğu annesi Sevgi Cengiz idaresindeki 55 LC 608 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla ıslak yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Anne Sevgi Cengiz kazayı yara almadan atlatırken, sanatçı Sadi Celil Cengiz ile Çarşambaspor'un eski teknik direktörü olan babası Cemil Cengiz yüzlerinden hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlanan baba ve oğlu ambulansta ayakta tedavi edildi. - SAMSUN

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

Sinema sanatçısı Sadi Celil Cengiz kazada yaralandı

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