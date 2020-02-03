Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti
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Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

03.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:02
Sinema sanatçısı Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı 'in eşi oyuncu Kumral Şükran Kurteli, 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanesi Onkoloji Bölümünde 2,5 aydır tedavi gören 82 yaşındaki Kurteli'nin sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Mekin'in kızı Zeynep Geven, AA muhabirine, cenazenin uçakla Balıkesir'e gönderileceğini ve Erdek ilçesine bağlı Ocaklar köyünde defnedileceğini söyledi.

Geven, babasının 63 yıllık hayat arkadaşını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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