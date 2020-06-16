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Sinema salonlarının sayısı 2019'da yüzde 1.1 azaldı

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1.1 azalarak 2 bin 826'ya, sinema seyircileri de yüzde 12.8 azalarak 56 milyon 479 bin kişiye geriledi.

Sinema salonlarının sayısı 2019'da yüzde 1.1 azaldı
16.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:35

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 1.1 azalarak 2 bin 826'ya, sinema seyircileri de yüzde 12.8 azalarak 56 milyon 479 bin kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 1.4 azalarak 337 bin 914'e geriledi.

Aynı dönemde yerli film seyirci sayısı yüzde 17.5 azalarak 32 milyon 331 bin kişiye, yabancı film seyirci sayısı yüzde 5.6 azalarak 24 milyon 147 bin kişiye geriledi.Gösterilen yerli film sayısı yüzde 3.6 azalarak 29 bin 64'e gerilerken, yabancı film sayısı yüzde 11.2 artarak 39 bin 322'ye ve toplam film sayısı da yüzde 4.4 artarak 68 bin 386'ya çıktı. Tiyatro salon sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4.1 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 12.8 arttı. Buna göre; 2018/2019 sezonunda tiyatro salon sayısı 766'ya, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688'e çıktı.Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 0.2 artarak 33 bin 835'e çıktı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı önceki sezona göre yüzde 0.3 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 1.9 arttı. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 4.5 artarak 9 bin 796'ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 4.7 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 3.3 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre yüzde 0.7 artarak 7 milyon 899 bin 547 kişiye çıktı. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0.2 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 2.5 arttı.Bu dönemde tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6.0 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3.0 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 6.8 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı yüzde 6.9 azalarak 15 bin 237 oldu. 

Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 6.7 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 6.9 azaldı. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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