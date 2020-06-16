Sinema salonlarının sayısı %1,1 azaldı Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre %1,1 azalarak 2 bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı %1,4 azalarak 337 bin 914 oldu.

Sinema seyirci sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre %12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı %17,5 azalarak 32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı %5,6 azalarak 24 milyon 147 bin 445 kişi oldu.

Gösterilen film sayısı 2019 yılında, 2018 yılına göre %4,4 artarak 68 bin 386 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı %3,6 azalarak 29 bin 64 olurken, gösterilen yabancı film sayısı %11,2 artarak 39 bin 322 oldu.

Tiyatro koltuk sayısı %12,8 arttı

Tiyatro salon sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre %4,1 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı %12,8 arttı. Buna göre; 2018/2019 sezonunda tiyatro salon sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688 oldu.

Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %0,2 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı %0,2 artarak 33 bin 835 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre %0,3 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı %1,9 arttı.

Tiyatro seyirci sayısı %0,7 arttı

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre %4,5 artarak 9 bin 796'ya ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre %4,7 artarken, yabancı/çeviri eser sayısı %3,3 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre %0,7 artarak 7 milyon 899 bin 547 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre %0,2 artarken, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı %2,5 arttı.

Tiyatro salonlarında oynanan çocuk eseri sayısı %3,0 arttı

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2018/2019 sezonunda, 2017/2018 sezonuna göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı %6,0 artarken, oynanan çocuk eseri sayısı %3,0 arttı. Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı %6,8 artarken, çocuk eseri gösteri sayısı %6,9 azalarak 15 bin 237 oldu. Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı %6,7 artarken çocuk eseri seyirci sayısı %6,9 azaldı.

Kaynak: Bültenler