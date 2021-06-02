Sinema Salonlarının Faaliyetleri ile İlgili Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
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Sinema Salonlarının Faaliyetleri ile İlgili Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Sinema Salonlarının Faaliyetleri ile İlgili Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALINAN KARARLAR

Koronavirüs (COVID-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu kapsamda;

İçişleri Bakanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 8962 sayılı Genelgesi ve salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığın sağlanması hususu göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde geçerli olmak üzere sinema salonlarının faaliyet göstermelerinin 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ertelenmesine,

Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara;

Birinci ihlalde uyarı, İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün? dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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