Sinema salonları sayılarında düşüş yaşandı
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Sinema salonları sayılarında düşüş yaşandı

Türkiye genelinde 2019 yılındaki sinema salonu sayısı 2 bin 826 olarak güncellenirken, 2018 yılına göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 858'den düştüğü görüldü.

Sinema salonları sayılarında düşüş yaşandı
19.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:16

Türkiye genelinde 2019 yılındaki sinema salonu sayısı 2 bin 826 olarak güncellenirken, 2018 yılına göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 858'den düştüğü görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, sinemalar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sinemalar ile alakalı basına 48 bin 427 haber yansıdığı tespit edildi. Ondan önceki yıllara bakıldığında ise 2018 yılında 65 bin 263 haber, 2017 yılında 65 bin 683, 2016 yılında ise 62 bin 226 haber ile konuşulduğu gözlendi. Pandemi sürecinde yapılan açık hava sinema etkinlikleri ise medyada oldukça yansıma buldu.

EN ÇOK SİNEMA İSTANBUL'DA

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılındaki Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2 bin 826 oldu. Uzun yıllardır artış gösteren sinema salonları sayısının 2019 yılında düşüş yaşadığı görülürken, 2018 yılında 2 bin 858 olduğu kaydedildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında ise 2012 yılında bin 998 sinema salonu olduğu kaydedilirken, 2005 yılında 987 adet olduğu saptandı. Güncel olarak Türkiye'deki en çok sinemayı bünyesinde barındıran il 894 ile İstanbul olurken, 228 ile Ankara, 182 ile İzmir, 118 Antalya, 93 adet ile de Bursa'da olduğu gözlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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