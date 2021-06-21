Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı?
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Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı?

Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı?
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Sinema salonlarının açılışı ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. 1 Haziran'da başlayan kontrollü normalleşme süreci ile beraber kapalı olan işletmelerden biri de sinema salonları oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantının ardından konunun bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Sinema salonları kapalı mı? Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı?

Sinema salonlarının açılışı ile ilgili detaylar yakından takip ediliyor. 1 Haziran'da başlayan kontrollü normalleşme süreci ile beraber kapalı olan işletmelerden biri de sinema salonları oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen toplantının ardından konunun bir kez daha gündeme geldi. Peki, Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? Sinema salonları kapalı mı? Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı? İşte detaylar haberimizde…

SİNEMA SALONLARI AÇILDI MI?

Sinema salonları açılışı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Toplantının ardından detaylar gelince konuya haberimizde yer vereceğiz. İçişleri Bakanlığı kararları ile açıklanacaktır.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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Sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak? 21 Haziran 2021 Sinema salonları kapalı mı? - Haberler
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