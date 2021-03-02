Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?
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Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?

02.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:59
Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?

Kabine kararları neler? Hangi yasaklar kalktı? Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan neler söyledi? Kabine kararları neler? Hangi yasaklar kalktı? Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?

SİNEMA SALONLARI AÇILACAK MI?

Bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında sinema salonları ile ilgili bir karar açıklanmadı. Fakat bunun yanı sıra restoran, halı saha, yüzme havuzu vb. yerler hakkında kararlar açıklandı. Ama dediğimiz gibi henüz sinema salonları ve sinemalarla ilgili yasaklar kalkacak mı resmi bir bilgi mevcut değildir.

RİSKLİ BÖLGELER

"İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz."

Sinema salonları açılacak mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinemalar açık mı?

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