Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?

Bakanlık tarafından 1 Haziran tarihi itibarıyla yayımlanan yeni detaylar sonrası, uzun süredir açılması beklenen sinema salonları hakkında da detaylar açıklandı. Bu kapsamda Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı? Sinema salonları açık mı? gibi soruların yanıtları da cevap buldu.

Sinemaseverler uzun süredir kapalı olan sinemalar ve sinema salonları hakkında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı? Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?

SİNEMA SALONLARI AÇILACAK MI?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarının nasıl açılacağı detayına da yer verildi. Uzun süredir kapalı olan sinema salonlarının yüzde 50 kapasiteyle, 1 koltuk dolu, 1 koltuk boş şekilde misafirlerini ağırlayabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde kahvehane, çay ocağı, sinema, kafe, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmelere yönelik şu detaylara yer verildi:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.