Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?

Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bakanlık tarafından 1 Haziran tarihi itibarıyla yayımlanan yeni detaylar sonrası, uzun süredir açılması beklenen sinema salonları hakkında da detaylar açıklandı. Bu kapsamda Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı? Sinema salonları açık mı? gibi soruların yanıtları da cevap buldu.

Sinemaseverler uzun süredir kapalı olan sinemalar ve sinema salonları hakkında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sinema salonlarının da akıbeti merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile gözler 1 Haziran'a çevrilmişti. Peki, sinemalar 1 Haziran'da açılacak mı? Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı?

SİNEMA SALONLARI AÇILACAK MI?

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede sinema salonlarının nasıl açılacağı detayına da yer verildi. Uzun süredir kapalı olan sinema salonlarının yüzde 50 kapasiteyle, 1 koltuk dolu, 1 koltuk boş şekilde misafirlerini ağırlayabileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesinde kahvehane, çay ocağı, sinema, kafe, dernek lokali ve çay bahçesi gibi işletmelere yönelik şu detaylara yer verildi:

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parkları, faaliyet alanında bulunan işyerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşti. Buna göre:Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Ergin Ataman Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinema salonları açılacak mı? 1 Haziran sinemalar açıldı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:02:42. #1.15#

title