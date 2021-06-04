Sinema salonları açık mı? Sinemalar açık mı?
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Sinema salonları açık mı? Sinemalar açık mı?

Sinema salonları açık mı? Sinemalar açık mı?
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, Sinema salonları açıldı mı? Sinema salonları açılacak mı? çişleri Bakanlığı genelgesi sinemalar ne zaman açılacak? Sinema salonları! Sinemalar açık mı? Sinema salonları ne zaman açılacak? Sinema salonları açık mı? Sinemalar açık mı?

SİNEMA SALONLARI AÇIK MI?

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

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