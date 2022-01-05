"Sinema & Psikiyatri Seminerleri" Akbank Sanat Youtube kanalında devam ediyor
Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor.
Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda, "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor.
Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder'in yaptığı seminer dizisi Haziran 2022'ye kadar Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak.
Seminer serisinin üçüncüsü 12 Ocak'ta "Yalan: Kırılganlığı gizleme arzusu" başlığı altında "Nasipse Adayız" filmi üzerinden gerçekleştirilecek.
Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği "Nasipse Adayız" filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. M. Emin Önder, Hira Selma Kalkan, Ercan Kesal, Hakan Atalay ve Burak Bakır olacak.
"Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" temalı etkinlik dizisi vicdan, affetmek, yalan, kibir, ötekileştirme, merhamet, uzlaşma ve nefret alt başlıklarından oluşuyor.
Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek.
AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri