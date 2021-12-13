"Sinema & Psikiyatri Seminerleri" Akbank Sanat Youtube kanalında devam ediyor - Haberler
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"Sinema & Psikiyatri Seminerleri" Akbank Sanat Youtube kanalında devam ediyor

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema & Psikiyatri Seminerleri" yeni sezonda "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" başlığıyla devam ediyor.

Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder'in yaptığı seminer dizisi Haziran 2022'ye kadar Akbank Sanat YouTube kanalında yayınlanacak.

Seminer serisinin ikincisinde 15 Aralık Çarşamba günü "Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri: Affetmek" başlığı altında "Waves" filmi üzerinden "Affetmek bizi güçlendirir mi?" sorusuna yanıt aranacak.

Yönetmen Trey Edward Shults'un "Waves" filminin konuşulacağı oturumun konuşmacıları ise Prof. Dr. Bedirhan Üstün, Ceylan Akgün, Gürol Tonbul, Duygu Kuzu ve Tan Tolga Demirci olacak.

Oturumda "Affetmenin koşulu", "Bu dünyaya kin değil sevgi paylaşmaya geldim", "Affetmek unutmak mıdır?", "Affetmek" başlıkları, konuşmacılar tarafından ele alınacak.

"Sinemanın Hayat Bilgisi Dersleri" temalı etkinlik dizisi Vicdan, Affetmek, Yalan, Kibir, Ötekileştirme, Merhamet, Uzlaşma ve Nefret alt başlıklarından oluşuyor.

Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek.

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AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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