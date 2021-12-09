SİNEMA - Petrov Grip Oldu - Haberler
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SİNEMA - Petrov Grip Oldu

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

Rus sinemacı Kirill Serebrennikov'un beyaz perdeye uyarladığı "Petrov Grip Oldu" adlı kara komedinin başrollerinde Yuri Kolokolnikov ve Yuliya Peresild oynadı.

Almanya, Fransa, İsviçre ve Rusya ortak yapımı filmde "Grip olan ve sürekli öksüren çizgi roman sanatçısı Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Gerçekle fantezi arasında gidip gelen ilginç olaylar, art arda yaşanmaya başlar."

Sovyetlerin son döneminden bugüne uzanan film, masal ile kabus arası bir Rusya portresi sunmayı amaçlıyor.

SİNEMA - Petrov Grip Oldu

SİNEMA - Petrov Grip Oldu

SİNEMA - Petrov Grip Oldu

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AA - Son Dakika Haberleri

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