Sinema - "Paw Patrol"
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Sinema - "Paw Patrol"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Paw Patrol" Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

"Paw Patrol"

Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

Sinema - 'Paw Patrol'
Sinema - 'Paw Patrol'
Sinema - 'Paw Patrol'
Sinema - 'Paw Patrol'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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