Sinema - "Paw Patrol"
"Paw Patrol" Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
"Paw Patrol"
Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı