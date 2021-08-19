Sinema - "Paw Patrol"

"Paw Patrol" Haftanın animasyon türündeki "Paw Patrol" filmi, Macera Şehri'nin kaosa sürüklenmesine neden olan belediye başkanına karşı zorlu bir mücadeleye girişen kahraman köpekler Ryder ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.