Sinema - Paris'te Bahar
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Sinema - Paris'te Bahar

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girecek.

"Paris'te Bahar"

Suzanne Lindon'un yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Paris'te Bahar", kendi yaş grubundakilerden sıkıldığı bir dönemde kendisinden yaşça büyük bir tiyatro oyuncusuyla tanışan 16 yaşındaki genç Suzanne'ın hikayesini odağına alıyor.

Romantik komedi ve dram karışımı filmde Suzanne Lindon'a başrolde Arnaud Valois, Frederic Pierrot, Florence Viala ve Dominique Besnehard eşlik ediyor.

Sinema - Paris'te Bahar
Sinema - Paris'te Bahar
Sinema - Paris'te Bahar
Sinema - Paris'te Bahar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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