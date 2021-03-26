Sinema oyuncusu Osman Cavcı, İzmir'deki kafeteryalarda "hakem" kostümüyle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekiyor
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Sinema oyuncusu Osman Cavcı, İzmir'deki kafeteryalarda "hakem" kostümüyle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekiyor

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Kültür Sanat
Sinema oyuncusu Osman Cavcı, İzmir'deki kafeteryalarda 'hakem' kostümüyle Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekiyor

Yeşilçam filmlerinde çeşitli roller alan Osman Cavcı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Kent AŞ'ye bağlı kafeteryalarda "hakem" kıyafetiyle, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Yeşilçam filmlerinde çeşitli roller alan Osman Cavcı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Kent AŞ'ye bağlı kafeteryalarda "hakem" kıyafetiyle, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda vatandaşları uyarıyor.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraki Kent AŞ'ye bağlı Tersane, Denizkent, Gondol, Park, Dino ve Taypark kafeteryalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı farkındalık yaratmak amacıyla "Korona Hakemi" uygulaması başlatıldı.

Uygulama kapsamında hakem forması giyen Yeşilçam oyuncusu Cavcı, tedbirlere uymayan müşterileri sarı kart göstererek uyarıyor.

Müşteriler arasındaki mesafeyi mezurayla ölçen Cavcı, uyarı amacıyla zaman zaman düdük çalıyor.

Cavcı, haftanın 3 günü kafeteryaları gezerek etkinliği sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Cavcı, insanları şaka yollu uyarmanın etkili bir yöntem olduğuna işaret ederek, "Şaşıranlar oluyor, sarı kart gösterdiğimde gülüyorlar genelde. Restoranda hakem olmadığını bildikleri için komik geliyor. Sanıyorum sempati içinde bu uygulama devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kent AŞ Tesisler Yöneticisi Akif Özcan ise Karşıyaka'da turuncu çember sertifikasına sahip ilk tesis unvanı aldıklarına dikkati çekerek, salgın konusunda müşterilerin daha dikkatli olması ve kurallara uyması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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