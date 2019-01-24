Sinema - Olacak İş Değil

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek.

Bu yıl 91. kez düzenlenecek Oscar ödüllerinde "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde Lübnan adına yarışacak "Kefernahum" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Nadine Labaki'nin yazıp yönettiği "Kefernahum", resmi bir doğum belgesi bulunmadığı için 12 yaşında olduğu adli tetkikler sonucu ortaya konabilen Beyrutlu bir gencin, yoksulluk ve şiddet ortamında var olma mücadelesini ele alıyor.

Cannes'da Jüri Ödülü'ne layık görülen filmde, Lübnanlı yönetmen ve oyuncu Nadine Labaki ile Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole ve Alaa Chouchnieh gibi isimler rol aldı.

"Olacak İş Değil"

2011 yapımı "Can Dostum"un yeniden çevrimi olan "Olacak İş Değil", bir kaza sonucu felç geçiren varlıklı iş insanı Phillip Lacasse ile kendisine yardımcı olması için işe alınan Dell Scott arasında gelişen dostluğu konu ediniyor.

Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman, Golshifteh Farahani, Julianna Margulies, Jahi Di'Allo Winston ve Aja Naomi King'in oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Neil Burger oturuyor.

"Zaman Yolcuları"

Andrew Bowler'in yönetmenliğini üstlendiği "Zaman Yolcuları" adlı filmde Asa Butterfield, Sophie Turner, Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds ve Joseph Park oynuyor.

Dram, bilim kurgu ve komedi karışımı filmin senaryosu da Andrew Bowler'e ait.

"Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya"

Dean DeBlois'un yazıp yönettiği haftanın animasyon filmi "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya", halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless'ın yeni bir tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

"Aslı Gibidir"

Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği "Aslı Gibidir", çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen genç bir kızın hayallerine ulaşmak için atıldığı macerayı odağına alıyor.

Aslı İnandık, Toygan Avanoğlu, Ahmet Olgun Sünear, Tuna Orhan, Nazlı Tosunoğlu, Ayten Uncuoğlu, Tuğçe Karabayır ve Aslı Turanlı'nın başrollerinde oynadığı film, komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Kaynak: AA