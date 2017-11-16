Sinema - Kutsal Geyiğin Ölümü

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.



"Köpek Dişi" ve "The Lobster" gibi filmlerle tanınan Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Kutsal Geyiğin Ölümü" izleyici ile buluşacak.



Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan, Alicia Silverstone ve Raffey Cassidy'in oynadığı film eşi ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayatı olan bir cerrahın, babasını kaybeden genç bir çocuğu hayatına sokmasıyla yaşanan olayları konu ediniyor.



Korku ve dram içerikli filmin senaryosunu yönetmen Yorgos Lanthimos ile Efthymis Filippou kaleme aldı