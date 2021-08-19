Sinema - "Körkütük"

"Körkütük" "Körkütük" filmi belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediniyor.