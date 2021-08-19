Sinema - "Körkütük"
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Sinema - "Körkütük"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

"Körkütük" "Körkütük" filmi belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediniyor.

"Körkütük"

"Körkütük" filmi belirli seviyede tüketilen alkolün hayat standartlarını yükselteceğine dair bir araştırmaya rastlamalarının üzerine, bunu kendi hayatlarında test etmeye karar veren dört lise öğretmeninin hikayesini konu ediniyor.

Oyuncu Mads Mikkelsen ve yönetmen Thomas Vinterberg'i yeniden bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Mikkelsen'in yanı sıra Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe ve Maria Bonnevie yer alıyor.

Sinema - 'Körkütük'
Sinema - 'Körkütük'
Sinema - 'Körkütük'
Sinema - 'Körkütük'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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