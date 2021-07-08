Sinema - Black Widow
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Sinema - Black Widow

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi "Black Widow" izleyici ile buluşacak.

Başroldeki BAFTA ödülü sahibi oyuncuya Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle ve Ray Winstone'nin eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Cate Shortland üstlendi.

Scarlett Johansson'un Natasha Romanoff rolüne geri döndüğü yapım, mazisinden çıkıp gelen ailesiyle büyük bir tehdide karşı iş birliği yapmak durumunda kalan Black Widow'un hikayesini anlatıyor.

Sinema - Black Widow
Sinema - Black Widow
Sinema - Black Widow
Sinema - Black Widow
Sinema - Black Widow

Kaynak: Anadolu Ajansı

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