Sinema Konuşmaları'nda MUBI platformu anlatıldı

MUBI Türkiye Direktörü Cem Altınsaray, temel hedeflerinin iyi filmleri seyirciyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Arthouse denilen filmler platformumuzda çok yoğun bir şekilde yer buluyor ama sadece bu değil, pek çok farklı kültüre, zevke, yaşa hitap eden sinemanın gerçekten çok iyi örnekleri var.

MUBI Türkiye Direktörü Cem Altınsaray, temel hedeflerinin iyi filmleri seyirciyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Arthouse denilen filmler platformumuzda çok yoğun bir şekilde yer buluyor ama sadece bu değil, pek çok farklı kültüre, zevke, yaşa hitap eden sinemanın gerçekten çok iyi örnekleri var." dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Film Festivali kapsamında düzenlenen "Köprüde Buluşmalar" bünyesindeki "Sinema Konuşmaları" programı devam ediyor.

Programda bu yıl "dijital platformlar", "dizi ve film yapım hikayeleri", "post-prodüksiyon" ve "güçlü kadın karakter yazımı" gibi sektörün farklı konuları ele alınıyor.

İKSV'nin YouTube hesabından canlı gerçekleştirilen "Dijital Platformlarla Tanışalım" başlıklı etkinliğin ikincisinde "MUBI" platformu ele alındı.

"Bağımsız filmler gösteren, bağımsız bir platformuz"

Yapımcı Engin Palabıyık'ın yönettiği söyleşide konuşan MUBI Türkiye Direktörü Cem Altınsaray, MUBI'nin 2007'de kurulduğunu, birçok çalışma tamamladıktan sonra 2009'dan itibaren bağımsız filmleri yayınlamaya başladıklarını söyledi.

Altınsaray, 2012 yılının Şubat ayında açtıkları MUBI'nin Türkiye ofisini, 2016'da birtakım sıkıntılar sebebiyle kapattıklarını aktararak, "MUBI, aradan geçen zaman zarfında ciddi bir şekilde yol alıyor. Türkiye'de Netflix'in gelmesi BluTv, Puhutv platformların kurulmasıyla ciddi bir potansiyel ortaya çıkıyor. Bunu fırsat bilerek 2019 sonbaharında MUBI, Türkiye ofisini yeniden canlandırıyor." diye konuştu.

Kurulduktan sonra ciddi bir planlama ve strateji ile MUBI'yi bugün iyi bir konuma getirdiklerini dile getiren Altınsaray, şöyle devam etti:

"Pandemi de işin tuzu biberi oldu. Biz çok zengin bir şirket değiliz. Bağımsız filmler gösteren, bağımsız bir platformuz. Dolayısıyla bizim milyonlarca dolar pazarlama bütçemiz yok. İnsanlarla yapımları buluştururken, çok küçük adımlarla yol alıyoruz. Pandemi de bizim çok ciddi bir şekilde önümüzü açan bir yol oldu. Özellikle ilk kapanma halinden birkaç ay sonra içeriğin önemi ortaya çıktı. MUBI bu dönemde hiç bilinmeyen filmleri sinemaseverlerle buluşturdu. Bu anlamda içerik olarak diğer platformlardan bir adım öne geçtiğimizi düşünüyoruz."

"Pandemide hayal ettiğimizin de ötesinde bir başarıyla karşılaştık"

Cem Altınsaray, MUBI'de çalışan herkesin sinema delisi olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Dolayısıyla şirketimizde çalışan herkes sinemayı çok seviyor. İyi filmleri insanlarla buluşturmak temel hedefimiz. Biraz 'arthouse' gibi bir kelimenin içine bir şeyi sıkıştırmaktan kaçıyoruz. Arthouse denilen filmler bizim platformumuzda çok yoğun bir şekilde yer buluyor ama sadece bu değil, pek çok farklı kültüre, zevke, yaşa hitap eden sinemanın gerçekten çok iyi örnekleri var. Yaptığımız iş en başta film seçmek. Bunu da çok iyi yaptığımıza inanıyoruz. Film seçerken haftalarca, aylarca kafa yoruyoruz. Platformdaki her film için neden orada olduğunu da izah edebiliriz."

Sinema sevgisinin sonsuz olduğunu ifade eden Altınsaray, sinemayla ilgili bugüne kadar dergicilik, gazetecilik, senaristlik ve bir sinema işletmesi gibi birçok iş yaptığını anlattı.

Altınsaray, MUBI'nin tüm dünyaya hizmet verdiğini ve Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere gibi belli ülkelerde ofisinin bulunduğunu belirterek, "Meksika ve Brezilya için çok önemli. Ofis olarak Hindistan, Malezya var ve bunların yanına yenileri ekleniyor. Bu anlamda da bir büyüme söz konusu. Ofisimizin olmadığı ülkelerde de MUBI abonesi olabiliyorsunuz ve her ülkede programlar farklı oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de MUBI'nin tüm dünyaya göre çok hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Cem Altınsaray, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemide biz hayal ettiğimizin de ötesinde bir başarıyla karşılaştık. Öyle olunca yatırımımızı artırdık. Türkiye uzun yıllar olmak istediğimiz ve çok güzel şeyler yapmak istediğimiz bir yerdi. Belki 2 sene sonra hedeflediğimiz şeyleri, 2 sene önceye aldık veya hiç düşünmediğimiz şeyleri düşünmeye başladık. Bunlardan biri seyirci tarafından bakınca biz artık 'first window' dediğimiz filmleri gösteriyoruz. Yani sinemalarda gösterildikten sonra ilk gösterimini MUBI'de yapıyor filmler ya da içinde bulunduğumuz dönemde sinemalara bile çıkamamış filmler ilk kez MUBI'de seyirciyle buluşuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı