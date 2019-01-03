Sinema - Kimsesiz Çocuk Remi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli, 8 film vizyona girecek.

Yönetmen Jafar Panahi'nin son filmi olan "3 Hayat", kariyerinin farklı dönemlerinde olan üç insanın yollarının kesişmesi sonucu yaşananları konu ediniyor.

İran yapımı, dram türündeki film, 2018 Cannes Film Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanmıştı.

"Kimsesiz Çocuk Remi"

Fransız yazar Hector Malot'un aynı adlı kitabından Antoine Blossier tarafından sinemaya uyarlanan film, henüz bebekken terk edilmiş olan Remi'nin hikayesini anlatıyor.

Filmde, Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier ve Nicholas Rowe rol alıyor.

"Kız"

Yönetmenliğini ve senaristliğini Lukas Dhont'un üstlendiği, Cannes'de "Belirli Bir Bakış" bölümünde dünya prömiyerini yapan "Kız" adlı film, ayrıca Cannes'de "En İyi İlk Film" dahil dört dalda ödül kazanmıştı.

Belçika ve Hollanda ortak yapımı film, profesyonel bir balerin olmak için çabalayan 15 yaşındaki Lara'nın hikayesini ele alıyor.

Victor Polster'in "Lara" karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor.

"Bekarlığa Feda"

Haftanın yerli yapımları arasında yer alan, senarist Ali Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü ile yönetmen koltuğuna oturduğu "Bekarlığa Feda" adlı komedi filmde, Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve Kayhan Yıldızoğlu rol alıyor.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari'nin üstlendiği filmin konusu ise özetle şöyle:

"Burak, Mete ve Çağlar çok yakın arkadaşlardır. Birkaç yıl önce evlenen Burak'tan sonra şimdi sıra Çağlar'dadır. Çağlar, Gamze'ye sırılsıklam aşık olsa da Gamze'nin babası Çağlar'ı kızına layık görmemektedir. Gamze'nin babası Timur Bey, onları ayırmak için düğünden bir gün önce gerçekleşecek olan bir bekarlığa veda partisi düzenler. Fakat ortalığın karışmasıyla plan bambaşka bir hal alacaktır."

"Yangın Yeri"

Richard Ford'un aynı isimli romanından Paul Dano ve Zoe Kazan tarafından sinemaya uyarlanan "Yangın Yeri" adlı film, 1960'lı yıllarda Montana'ya taşındıktan sonra babasının işsiz kalmasının akabinde ailesinin dağılışına şahit olan Joe Brinson'ın hikayesini anlatıyor.

Orijinal ismi "Wildlife" olan yapımın başrollerini Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan ve Ed Oxenbould paylaşıyor.

"Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"

2006 yapımı "Araf" adlı filmin devam halkası "Araf 2- Cin Bebek Doğuyor"u, Biray Dalkıran yönetiyor.

Haftanın tek korku türündeki yerli filmi, birbirlerini çok seven ve mutlu bir evlilikleri olan Kübra ve Ahmet'in hikayesini anlatıyor.

"Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar"

Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu edinen Rus yapımı, animasyon türündeki film, üçüncü sinemasıyla seyircilerle buluşuyor.

"Süper Ayı"

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği, orijinal adı "Super Bear" olan film, hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini anlatıyor.

ABD yapımı, animasyon filmin senaryosunu Ding Wei kaleme aldı.

Kaynak: AA