Sinema keyfini arabalarında yaşadılar Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için Alanya Belediyesi tarafından arabalı sinema günleri etkinliği başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için Alanya Belediyesi tarafından arabalı sinema günleri etkinliği başlatıldı. Etkinliğin ilk gününde 7. Koğuştaki Mucize filmi Alanyalılar ile buluştu.

Alanya Belediyesi, tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun bir süreyi evlerinde geçiren, her türlü sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için arabalı sinema etkinliği başlattı. Alanya Belediye binası arkasında bulunan otoparkta gerçekleşen etkinliğin ilk gününde '7. Koğuştaki Mucize' adlı film sinemaseverlerle buluştu.KATILIMCILARA DONDURMA VE MISIR İKRAM EDİLDİDün akşamki arabalı sinema gecesine katılan vatandaşlara girişte hatıra bilet verildi. Ayrıca vatandaşlara Covid-19 tedbirleriyle ilgili genel bilgilendirme yapılıp maske ve kolonya dağıtıldı. Vatandaşlara film esnasında ise mısır, gazoz ve dondurma ikram edildi.BAŞKAN YÜCEL: NİYETİMİZ YÜZLERİ GÜLDÜREBİLMEKVatandaşlarla birlikte aracından filmi izleyen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, "Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığımız olumsuz günlerin verdiği stresi, bir nebze hafifletmek adına düzenlediğimiz etkinliklere bir yenisini daha ekledik. Vatandaşlarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum" dedi.'NORMALLEŞME SÜRECİNİ TEHLİKEYE ATMAYALIM'

Başkan Yücel Covid-19 tedbirlerini bir kez daha hatırlatarak, "Normalleşme sürecini tehlikeye atmamak adına maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen gösterelim. Özellikle kalabalık ortamlardan kaçınalım, gerekmedikçe evlerimizde kalalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA