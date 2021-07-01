Sinema - "Karınca"

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

"Karınca"

Nazif Tunç'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Karınca" adlı yapımın başrollerinde Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal, Jale Arıkan ve Oğuz Tunç bulunuyor.

Dram türündeki film, iyilik niyetiyle yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi odağına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı