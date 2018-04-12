Sinema - Kardeşim İçin Der'a
- Filmin fragmanı "Kardeşim İçin Der'a"İSTANBUL - Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği "Kardeşim İçin Der'a", 2011 yılında Suriye'nin Der'a kentinde rejimin aleyhine duvar yazıları yazan gençlerin tutuklanması sonrası gelişen olaylar konu ediliyor.
- Filmin fragmanı "Kardeşim İçin Der'a"
İSTANBUL - Murat Onbul'un yönetmenliğini üstlendiği "Kardeşim İçin Der'a", 2011 yılında Suriye'nin Der'a kentinde rejimin aleyhine duvar yazıları yazan gençlerin tutuklanması sonrası gelişen olaylar konu ediliyor.
Senaryosu Halis Cahit Kurutlu, Vahit Taha Kurutlu ve Fatih Mutlu'ya ait olan filmde; İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ ve Safa Tabur gibi isimler rol aldı.